RFV Palanca su Gud: "Un calciatore strano. Bello da vedere, ma non è incisivo"

Massimo Palanca, ex attaccante del Napoli e Como, tra le altre, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della prossima sfida di campionato della Fiorentina: "Sarà una partita tra due squadre che in questo momento non stanno bene e domani si vedrà chi sta peggio".

Tra Napoli e Fiorentina chi vede più in difficoltà?

"Io penso che il per Napoli sia stata una delusione momentanea, mentre per la Fiorentina è una situazione che si protrae da inizio campionato. Ogni domenica che passa si fa sempre più difficile recuperare, perché poi serve una striscia di risultati che è difficile da raggiungere. Sembrava che ci fosse stato un piccolo risveglio, ma non è stato lungo".

La Fiorentina come può fare male al Napoli?

"Il Napoli va in difficoltà quando è attaccato a tutto campo, ma credo che la fiorentina non è in grado di farlo. La Fiorentina ha un grande handicap, come quello di Kean, che tra averlo e non averlo c'è una bella differenza".

Come vede Gudmundsson falso nove?

"Gudmundsson è un calciatore strano, è bello da vedere ma non è incisivo. Vuol fare la bella giocata che poi è sempre fine a se stessa. Sì lo può fare, perché non vedo i difensori del Napoli concentrati".

