RFV Calamai: "Riecco Kean, ora deve spostare gli equilibri per salvare la Viola"

Luca Calamai nel del suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre su Radio FirenzeViola, ha parlato di Moise Kean: "Speravamo che fosse il mercato a darci la scossa elettrica positiva, però ci accontentiamo di scoprire che stiamo ritrovando Moise Kean. Credo che sarà difficile vederlo titolare al Maradona, ma averlo significa avere un calciatore che può spostare gli equilibri. Magari a Napoli per 20 minuti, ma contro il Torino da titolare mi auguro sia nuovamente protagonista. Anche perché il giocatore ha due obiettivi in questa stagione: salvare la Fiorentina e poi andare al Mondiale".