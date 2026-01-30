RFV Ducci: "Solomon e Harrison che senso hanno? Brescianini acquisto giusto"

vedi letture

Piero Ducci, ex dirigente di Milan e Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?" per parlare della situazione del mercato della squadra viola: "Il primo dato importante è che in Italia questo gennaio si è mosso poco, anche a livello di grandi club. C'è una crisi profonda nel calcio italiano, è difficile trovare profili importanti perché non siamo più leader. Questo vale anche per la Fiorentina, perché giocatori come Solomon e Harrison non si sta parlando di De Bruyne. Solomon non ha un curriculum devastante in Premier, Harrison l'annata migliore l'ha fatta in Championship. Quindi mi chiedo: conviene fare questi acquisti stravolgendo le squadre? Io credo che il miglior acquisto per la Fiorentina sia stato Brescianini perché dà equilibrio tattico e ha qualità. Dà compattezza e fisicità a una squadra a cui manca questo aspetto. Trovo che manchi dai tempi di Milenkovic un grande difensore. E poi c'è Kean che non sta rendendo come la scorsa stagione. Poi voglio fare una considerazione su Fabbian".

Prego.

"È un buon giocatore ma non è mai stato una colonna di una squadra. Ha altre qualità. Fabbian giocava al Bologna, non all'Inter... Siamo sicuri che sarà titolare alla Fiorentina? E soprattutto che conveniva fare questa operazione?. Però c'è Paratici che è sicuramente un grande dirigente, quindi avrà una logica tutto questo".

Cosa pensa di Paratici?

"Non lo sento da tempo ma è più competente di tanti dirigenti nei grandi club. Io non so chi comanda ora a Firenze dal momento che non c'è più il leader Rocco Commisso che era sopra a tutti. Ma Paratici mette una bella toppa alla falla di un club che non sta andando proprio alla grande. Sicuramente non essere sul territorio complica ulteriormente la gestione".

Ascolta il podcast per l'intervento completo