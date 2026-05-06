RFV Gautieri: "Per meritocrazia Vanoli andrebbe riconfermato. Cosa doveva fare di più?"

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Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore di Napoli, Roma e Atalanta, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per analizzare la stagione della Fiorentina a 360°: "Non è stata un'annata buona, tutti si aspettavano un cammino diverso. È stato un campionato di sofferenza, dove era stata perso anche l'entusiasmo. L'ambiente, la società e i giocatori poi si sono compattati e la Fiorentina ne è uscita. In questo sono stati molto bravi. Se parti bene puoi anche finire male, però se parti malissimo rischi di non risalire più. Per questo c'è da riconoscere il grande lavoro fatto da Vanoli, che ha determinato sull'aspetto mentale".

Vanoli ha dichiarato che per la sua riconferma basterebbero i fatti.

"La Fiorentina inizialmente era la più forte tra quelle che si sarebbero dovute salvare, poi il cammino è stato diverso. Se in una piazza di Firenze non riesce a fare prestazioni, poi è difficile risalire. Invece Vanoli è stato bravo. Per meritocrazia andrebbe riconfermato, ma in Italia sappiamo tutti che di meritocrazia ce n'è poca. Spesso gli allenatori che hanno determinato vengono bocciati. Cosa doveva fare di più Vanoli?".

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