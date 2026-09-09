Dagli inviati
Alle 18 la Supercoppa Primavera: non ci sarà Croci. Le ultime da Milano
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A poche ore dall'inizio della finale di Supercoppa Primavera in programma stasera alle ore 18 all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, il nostro inviato fa il punto su cosa aspettarsi da Fiorentina-Atalanta. Tra le incognite dei ragazzi di Andreazzoli fino alle possibili insidie orobiche: la Primavera cerca un altro trofeo dopo aver vinto il campionato con Galloppa in panchina lo scorso 28 maggio. Questo il video con le ultime da Milano;
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Primo Piano
Grosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"di Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Grosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"
Copertina
Angelo GiorgettiLa credibilità intaccata di Paratici e il rischio Vanoli cavallo di ritorno: la Fiorentina è sempre pulp. L’avviso della Curva dopo l’annata ignobile. E’ vietato (per tutti) scherzare con il fuoco
Mario TeneraniGrosso via, primo fallimento stagionale. Paratici capisce di aver sbagliato allenatore e richiama Vanoli
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina non esiste: zero gioco e, soprattutto, zero punti. Paratici manda al macello Grosso (che ha tante colpe): ma perché non spiega come ha costruito questa squadra? 150 milioni e una rosa che fa acqua da tutte le parti
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