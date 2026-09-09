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Alle 18 la Supercoppa Primavera: non ci sarà Croci. Le ultime da Milano

Alle 18 la Supercoppa Primavera: non ci sarà Croci. Le ultime da MilanoFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:30Primo Piano
di Redazione FV
fonte da Milano, Andrea Giannattasio

A poche ore dall'inizio della finale di Supercoppa Primavera in programma stasera alle ore 18 all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, il nostro inviato fa il punto su cosa aspettarsi da Fiorentina-Atalanta. Tra le incognite dei ragazzi di Andreazzoli fino alle possibili insidie orobiche: la Primavera cerca un altro trofeo dopo aver vinto il campionato con Galloppa in panchina lo scorso 28 maggio. Questo il video con le ultime da Milano;

Le ultime da Milano: