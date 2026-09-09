Scontro tra Fiorentina e Grosso, la ricostruzione del Corriere Fiorentino: il tecnico voleva disertare il Viola Park

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È finita con una rottura totale tra la Fiorentina e Fabio Grosso, una separazione che rischia ora di avere anche conseguenze legali. Il Corriere Fiorentino ricostruisce le ultime ore dell'ex tecnico a Firenze. Dopo l'esonero del tecnico, infatti, il club starebbe valutando un'azione disciplinare che potrebbe sfociare in una causa di lavoro. Alla base della decisione della società ci sarebbero presunte inadempienze contrattuali e regolamentari, oltre al fatto che Grosso avrebbe manifestato più volte la volontà di lasciare il proprio incarico senza però rassegnare le dimissioni. Secondo la versione del club, l'allenatore avrebbe anche comunicato che non si sarebbe presentato alla ripresa degli allenamenti. Inoltre, secondo la ricostruzione del giornale, una volta conclusi gli impegni con la stampa post ko con i granata, l’allenatore avrebbe sostanzialmente chiesto al diesse di esonerarlo. Una frase del tipo: se mi vuoi bene, mandami via.

Una ricostruzione sempre respinta dal diretto interessato, che in queste ore ha ribadito: «Vale quanto detto in sala stampa», dopo aver già dichiarato di «non aver mai pensato alle dimissioni perché certe decisioni spettano a chi sta sopra di me». A compromettere il rapporto avrebbero contribuito anche i dubbi espressi dal tecnico sulla costruzione della squadra, definita «inallenabile» secondo la versione della società, oltre ad alcune dichiarazioni pubbliche e ai deludenti risultati ottenuti nelle prime giornate di campionato. Dopo gli ultimi confronti tra le parti è così arrivato l'esonero, che ha sancito la fine di un rapporto iniziato appena due mesi e mezzo fa e che potrebbe ora proseguire nelle aule di tribunale.