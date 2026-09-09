RFV Calamai: "Giuseppe Commisso e Catherine presenze fondamentali: è bello che vivano così Firenze"

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Luca Calamai, nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato della presenza fiorentina della Signora Catherine e il presidente Joseph Commisso: "Dopo un periodo in cui loro sono stati negli Stati Uniti perché dovevano rimettere a posto la catena di comando di Mediacom dopo la scomparsa di Rocco Commisso, la loro presenza a Firenze era attesa con grande curiosità. Volevo cercare di capire se per loro la Fiorentina era diventata un qualcosa da dover vivere in maniera quasi obbligatoria oppure se ci poteva essere qualcosa in più. Devo dire che ho visto una proprietà mettere a disposizione quasi altri 200 milioni al nuovo direttore sportivo, è stato un segnale importante.

Ma trovo ancora più importante come stanno vivendo Firenze queste due figure: presenti, partecipi, dove forse non hanno avuto nemmeno la vetrina che forse meritavano e questo mi ha un po' stupito, ma hanno continuato a trasmettere passione e sorrisi. La Fiorentina ha fatto un inizio campionato catastrofico ma la signora Catherine e il presidente Joseph Commisso per me hanno vinto".