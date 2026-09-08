RFV Esposito: "A questa Fiorentina manca gente di carattere. Non mi aspettavo si tornasse su Vanoli"

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Salvatore Esposito, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Queste le sue dichiarazioni: "Nessuno, neanche io, mi immaginavo un inizio così ma avevo delle perplessità perché erano quasi tutti giocatori nuovi, quasi tutti giovani, e nessuno con il curriculum importante. A Firenze ci vogliono giocatori caratterialmente forti e allenatori caratterialmente forti. Si deve capire se lui fosse d'accordo con tutti questi acquisti, se era d'accordo ha sbagliato anche lui".

Cosa ne pensa del ritorno di Vanoli? "Non mi aspettavo si tornasse su Vanoli, anche se ha salvato la squadra lo scorso anno, la gente non era entusiasta del gioco espresso, ma visto che consoceva l'ambiente hanno pensato che qualcosa possa cambiare questa stagione"

Sarebbe emersa una frase di Grosso in cui definisce questa squadra inallenabile. È davvero così? "Per me no, non c'è niente di inallenabile, lui lo ha detto perché non vede la squadra nei ruoli. Mancano due tre cose alla rosa ma non è inallenabile. Manca sicuramente un centrocampista di esperienza e peso, la Fiorentina pecca di gente di fisicità, ci sono giocatori bellini ma non c'è chi fa legna".

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