La designazione arbitrale per la 4a giornata: Venezia-Fiorentina affidata a Fourneau

La designazione arbitrale per la 4a giornata: Venezia-Fiorentina affidata a FourneauFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:20Primo Piano
di Redazione FV

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A con l'anticipo Venezia-Fiorentina, con fischio d'inizio previsto per venerdì alle ore 20.45, che è stato affidato a Francesco Fourneau della sezione di Roma. Gli assistenti saranno Alessio e Barone, mentre il quarto uomo sarà il signor Ayroldi. Al Var è stato designato Dionisi, che sarà assistito da Maggioni

VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45

FOURNEAU

ALASSIO - BARONE

IV:      AYROLDI

VAR:     DIONISI

AVAR:       MAGGIONI