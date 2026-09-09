La designazione arbitrale per la 4a giornata: Venezia-Fiorentina affidata a Fourneau
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Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A con l'anticipo Venezia-Fiorentina, con fischio d'inizio previsto per venerdì alle ore 20.45, che è stato affidato a Francesco Fourneau della sezione di Roma. Gli assistenti saranno Alessio e Barone, mentre il quarto uomo sarà il signor Ayroldi. Al Var è stato designato Dionisi, che sarà assistito da Maggioni.
VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45
FOURNEAU
ALASSIO - BARONE
IV: AYROLDI
VAR: DIONISI
AVAR: MAGGIONI
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