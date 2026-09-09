Mancini pronto a richiamare Fagioli in Nazionale: il punto sugli azzurri

Mancini pronto a richiamare Fagioli in Nazionale: il punto sugli azzurriFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Tra i giocatori che Roberto Mancini potrebbe convocare per le quattro partite previste nelle tre settimane di sosta, ci sarebbe anche Nicolò Fagioli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Fiorentina è nella short list dell'usato sicuro che il ct prenderà in considerazione per le gare contro Belgio, Turchia (andata e ritorno) e Francia. Ci sarà posto sicuramente per Cristante, che cavalca l'onda positiva della Roma, e le potenziali chiamate di Politano e Gatti, oltre che Di Lorenzo.

E Kean? Ovviamente verrà convocato ma probabilmente per ricoprire il ruolo di esterno atipico nel 4-3-3 di Mancini, con Esposito prima punta. 