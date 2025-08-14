RFV Gautieri: "Gudmundsson carattere difficile? Non siamo mica all'asilo"

Carmine Gautieri, ex giocatore ma anche allenatore di lunga esperienza, in diretta su Radio FirenzeViola durante 'Chi si compra' ha analizzato così il momento della Fiorentina: "Gudmundsson, Dzeko e Kean sono tre giocatori importanti, possono tutti fare la differenza poi ci sono tanti dettagli su cui lavorare. Trovo normale che giocare con il tridente ti costringe a un centrocampo di rottura, di corsa e di copertura perché i tre giocatori ti possono determinare davanti ma dietro ti mettono un po' in difficoltà. Un allenatore come Pioli però sa sicuramente come gestire la situazione. Se ne lascia fuori uno, poi anche a partita in corso ti possono fare la differenza".

Secondo lei Gudmundsson ha dei problemi ad inserirsi nel gruppo?

"Se io calciatore ho problemi con i compagni vuol dire che devo capire io dov'è che devo migliorare, fermo restando che quando si parla di un calcio di rigore ci deve essere l'allenatore a decidere. Oggi i giocatori devono capire in che gruppo sono. Ma ripeto: c'è sempre un allenatore che prende le decisioni e se non riesci a legare in un gruppo devi pensare a cambiare te".

Può essere Pioli il tecnico giusto per portare Gudmundsson al meglio?

"L'allenatore deve pensare a mettere in condizione i propri giocatori a rendere al massimo. Gudmundsson, così come fece Leao, si deve responsabilizzare. Non siamo all'asilo in cui si deve prendere le persone in un modo specifico. Bisogna smettere di pensarla così anche perché chi ci rimette è sempre l'allenatore quando un giocatore non rende. Bisogna responsabilizzare i giocatori. Secondo me gli allenatori dovrebbero dare le chiavi dello spogliatoio ai giocatori".

