RFV Galante: "Comuzzo fa comodo anche alla Nazionale. De Vrij? La Fiorentina farebbe un affare"

Intercettato a Firenze durante Pitti Uomo, l'ex difensore Fabio Galante ha parlato così a Radio FirenzeViola di Pietro Comuzzo, uno dei migliori della Fiorentina per prestazioni sfornate nell'ultimo mese: "L'anno scorso ha dimostrato di essere un grande difensore, soprattutto sull'uomo e nell'anticipo. Ha tutto per dimostrarlo anche quest'anno e può essere utile anche per la Nazionale Italiana. Mi auguro che lasciando dietro di sé gli infortuni possa dimostrarlo con ancora più continuità nel prossimo periodo. Quando la squadra è messa bene in campo poi è più facile fare il marcatore, non so quale sia l'attaccante ideale per lui. Penso sia preparato per tutti gli avversari, l'importante è la tenuta difensiva della squadra".

E su Stefan de Vrij, difensore in uscita dall'Inter e possibile obiettivo viola, ha detto: "Non so quale sia la sua situazione, secondo me è un grandissimo professionista e un grandissimo calciatore, quando gioca de Vrij è sempre una sicurezza, difficilmente sbaglia nell'approccio e nella concentrazione. Se dovesse venire alla Fiorentina i viola fanno un grande acquisto".