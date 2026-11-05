Social Il messaggio di Pedro Goncalves per CR7: "Leggenda. Grazie per i consigli"

Cristiano Ronaldo ha deciso di dire addio alla Nazionale del Portogallo dopo il tira e molla degli scorsi mesi e tra i tanti messaggi per celebrare la carriera della stella portoghese è arrivato anche quello di Pedro Goncalves, attualmente alla Fiorentina ma compagno di nazionale di CR7: "Sono privilegiato ad aver condiviso il campo con te, Leggenda - ha scritto Goncalves in una storia Instagram. I record, la tua dedizione e il modo in cui hai portato il nome del Portogallo in tutto il mondo resteranno per sempre! Grazie per tutti i consigli e per avermi aiutato in un momento molto importante per me. Eterna gratitudine".