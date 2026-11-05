Oulai convocato dalla Costa d'Avorio per le partite contro il Gambia

La Costa d'Avorio ha svelato la rosa per la prossima pausa per le nazionali, che include due partite contro il Gambia il 12 e il 17 novembre. Per questi impegni, gli Elefanti potranno contare su diversi giocatori chiave, tra cui Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Amad Diallo ed Evan Ndicka. Fanno parte della rosa anche Yan Diomandé, Nicolas Pépé, Ange-Yoan Bonny ed Elye Wahi, così come il giovane centrocampista Christ Inao Oulaï della Fiorentina che viene chiamato ancora una volta dal CT.

L'elenco completo per la Costa d'Avorio

Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi SC), Alban Lafont (Amedspor).

Difensori: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Evan Ndicka (AS Roma), Kassoum Ouattara (Beşiktaş), Ousmane Diomandé (Nottingham Forest), Oumar Solet (Udinese), Luck Zogbé (Brest), Hassane Kamara (Udinese), Abdoul Ouattara (Ipswich Town).

Centrocampisti: Franck Kessié (Atalanta), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Christ Inao Oulaï (Fiorentina), Malick Yalcouyé (Brighton), Patrick Zabi (Paris FC), Yaya Fofana (Reims), Abdoulaye Kanté (Al-Ettifaq).

Attaccanti: Ange-Yoan Bonny (Inter), Bazoumana Touré (Newcastle), Elye Wahi (OGC Nice), Yan Diomandé (Real Madrid), Nicolas Pépé (Villarreal), Martial Godo (RC Strasburgo), Amad Diallo (Manchester United).