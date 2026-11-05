FirenzeViola Fiorentina-Juventus, nessuna speranza per Atta: Ranieri ci prova in extremis

Nessuna speranza di rivedere Arthur Atta tra i convocati per la sfida tra Fiorentina e Juventus. Ranieri invece tenta il recupero last minute

La marcia di avvicinamento alla sfida di domenica contro la Juventus vede la Fiorentina ancora dover fare a meno dei tre giocatori fuori per infortunio nelle ultime settimane, oltre al lungodegente Fabiano Parisi. Se per Marin Pongracic il rientro era già fissato per la ripresa dopo la sosta per le Nazionali, per quanto riguarda Atta e Ranieri negli scorsi giorni sembrava che la speranza di rivederli tra i convocati per il match del Franchi fosse in rialzo. Purtroppo però, entrambi anche oggi hanno proseguito con il lavoro personalizzato e dunque le possibilità di rientro si sono nuovamente ridotte.

Atta non recupera per la Juventus

A dire il vero le due situazioni sono leggermente diverse. Arthur Atta, fuori dalla scorsa sosta a causa di un sovraccarico ai muscoli dell'addome, con ogni probabilità marcherà visita anche contro la Juventus. Il percorso di recupero prosegue bene ma lentamente, quindi è molto più probabile che torni in gruppo nel corso delle prossime due settimane di interruzione del campionato, per tornare a disposizione di Vanoli in vista della gara col Monza. Il francese comunque verrà valutato giorno per giorno e solo nel momento in cui avrà effettuato qualche allenamento insieme al resto dei compagni si potrà dire definitivamente fuori da questo fastidioso stop.

Ranieri, tentativo last minute

Discorso diverso per Luca Ranieri. Il difensore è fuori dall'infortunio subito contro il Genoa a causa di un'infiammazione a un nervo del piede sinistro e dunque ha già saltato 4 sfide di campionato. A differenza di Atta però, pur senza particolare ottimismo, i prossimi due allenamenti saranno decisivi per capire se potrà tornare tra i convocati per la Juventus o no. L'ex capitano sta meglio ed è in via di recupero, ma l'assenza dall'allenamento odierno rimanda la decisione alla vigilia senza aumentare troppo le speranze di vederlo di nuovo in gruppo.

Le possibili scelte di Vanoli per sostituire gli infortunati

Nella sfida contro i bianconeri Paolo Vanoli probabilmente si affiderà nuovamente al centrocampo visto nelle ultime due partite composto da Fagioli, Brescianini e Ndour con possibile titolarità a sorpresa di Oulai. Mentre in difesa le scelte saranno ancora obbligate perché anche in caso di ritorno tra i convocati di Ranieri, non potrà partire tra i titolari spingendo così il tecnico a ribadire l'accoppiata formata da Dragusin e Viery.