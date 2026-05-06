RFV Fratini: "Fiorentina, prendi Ueda. In panchina? Grosso, allenatore vero"

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L'intermediario di mercato e talent-scout Michele Fratini è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola durante la puntata di "Palla al Centro". Queste le sue parole sul tecnico del Genoa Daniele De Rossi: "Penso sia un vincente non solo perchè ha vinto campionato e un mondiale o perchè è stato accanto a grandissimi calciatori. De Rossi tre anni fa incorona il suo sogno tornando a Roma come allenatore. Poi, una volta esonerato, deve digerire la botta, va ad Ostia, ci investe e ora la sua squadra è arrivata in Serie C. De Rossi ha vinto anche ad Ostia, ha salvato il Genoa, ha fatto un capolavoro ed è un uomo di calcio. Pradè voleva portarlo a Firenze quando non era il caso, perchè c'era molta contestazione. De Rossi per me è un uomo di calcio, il padre poi è un luminare".

"Sarei felicissimo, invece, per la Fiorentina, se arrivasse Sarri perchè ci darebbe senso di appartenza, poi è una persona diretta. Però, l'unico nome che mi permetto di spendere per ricreare la Fiorentina e per portarla nuovamente in Europa è Grosso, perchè sa leggere le partite, è riuscito a reinventare Volpato, a risanare Nzola. Grosso ha dimostrato anche contro il Milan di essere un vero allenatore. Ricordiamo che veniva da un campionato cadetto. Inoltre è l'uomo che conosce Paratici".

"Il mercato, inoltre, sarà molto difficile vista l'assenza dell'appetibilità delle coppe però ho un nome. Parlo di un ragazzo cercato anche dal Tottenham, un giapponese del campionato olandese, capocannoniere del Feyernord: Hueda, attaccante classe 1998, autore di 25 centri. È stato pagato 11/12 milioni, oggi ne costa 16 e percepisce 800 mila euro di stipendio. È una punta centrale mobile, un Inzaghi coi piedi buoni. In area di rigore non sporca niente, c'è sempre, riesce a smarcarsi, è sempre lì ed è cinico".

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