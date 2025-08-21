RFV Franco Selvaggi: "Attacco viola da Champions League. Piccoli un fenomeno nel lavoro di squadra"

Durante la diretta di Viola Amore Mio è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola l'ex Campione del Mondo '82 Franco Selvaggi che ha conosciuto molto da vicino il nuovo acquisto viola Roberto Piccoli, grazie alla sua esperienza all'interno della FIGC e dunque avendolo seguito nelle categorie giovanili azzurre, e lo racconta così: "Piccoli è un ariete, un classico bomber d'area di rigore, farà una grandissima coppia con Moise Kean."

Considera l'attacco viola un attacco da Champions League?

"L'attacco viola è molto forte, al pari delle altre 'big' del campionato Italiano, a maggior ragione se consideriamo che il reparto offensivo della Fiorentina è anche molto giovane e quindi, in prospettiva, potrà essere ancora più forte di quanto non lo sia già oggi."

Cosa risponde a chi è scettico rispetto all'acquisto di Piccoli?

"Quando si giudica un attaccante non bisogna giudicarlo solo per i numeri, ma anche per il lavoro che fa per la squadra. In questo Piccoli è un fenomeno, lotta, combatte e lavora. Credo che Kean farà la prima punta e Piccoli gli girerà intorno".



