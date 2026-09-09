Fiorentina Primavera, stasera la finale di Supercoppa contro l'Atalanta
La Nazione racconta l’attesa per la Supercoppa Primavera, con la Fiorentina che torna a giocarsi un trofeo tre mesi e mezzo dopo il trionfo in campionato. Oggi alle 18, all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, i baby viola sfideranno l’Atalanta nella finale di Supercoppa italiana, in diretta su Sportitalia. Per Aurelio Andreazzoli e la sua squadra sarà un’occasione importante per riscattare un avvio di campionato difficile, con appena due punti conquistati nelle prime tre gare. La Fiorentina insegue inoltre un traguardo storico: diventare la prima squadra a vincere quattro Supercoppe, staccando Roma e Juventus, ferme a tre successi. Di fronte ci sarà l’Atalanta di Giovanni Bonacina, vincitrice dell’ultima Coppa Italia di categoria e avanti di un punto in classifica. Andreazzoli ritrova Beldenti, assente nelle ultime due gare, ma perde invece Croci, il classe 2010 autore di una doppietta sabato contro il Genoa, che non ha recuperato dall’infortunio.
La partita potrà essere seguita anche su Radio FirenzeViola, con la radiocronaca di Andrea Giannattasio.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati