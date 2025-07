RFV Firicano: "Credo che Dodo andrà via. Bisogna dare una possibilità ai giovani"

vedi letture

Aldo Firicano, ha parlato così su Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio" del momento attuale del mercato della Fiorentina: "Siamo in un periodo di stallo, tutto quello che si dice ora va rimodulato alla fine del mercato. Se il centrocampo sarà a 3 dovranno esserci delle mezzale di un tipo, se sarà a due altre. Parlare di mercato così è prematuro, sarà verso fine agosto che si potrà parlare di obiettivi. Tutte le risposte che potremmo dare oggi vanno rimandate a fine agosto".

Dodo-Juve ipotesi…se lo immagina?

"Io lo avevo detto in tempi non sospetti che ci stava che andasse via. C'è da capire se prenderà la strada di Torino oppure anche in Spagna. Credo che possa andare via, credo che la volontà del ragazzo sia di andare via. Quella della Juve però mi sembra più una barzelletta che un vero credo. Un altro punto di partenza sarà anche capire cosa farà Kean".

Parere su Zortea?

"Ne abbiamo già parlato: comunque rimane il fatto che Dodo sarebbe difficili da sostituire perché è uno dei migliori terzini destri in circolazione, e non lo si può fare con Zortea, che al massimo può fare il suo vice".

Secondo lei, conoscendo Pioli, potrà mettere in dubbio quelli che sono stati i suoi "credo" ideologici?

"Sicuramente Stefano avrà delle idee, ma non è così integralista: lo scopo è quello di far rendere i giocatori al meglio possibile. Quello del dover usare un modulo per forza è qualcosa di superato".

Anche Asllani e Nicolussi Caviglia potrebbero essere dei nomi, ma anche loro non spiccano per la fisicità. Che ne pensa?

"Se ci sono dei profili di giocatori fisicamente dotati si andrà verso quelli: negli ultimi anni del Milan Pioli aveva dei giocatori fisicamente prestanti: credo che ad oggi possa mancare questo ma ancora è tutto un divenire e a seconda di questo fare le scelte".

Pioli avrà tanti ragazzi come Fortini, Amatucci e Bianco, da valutare. Una sua opinione?

"Hanno dimostrato, in situazioni non facili, delle ottime qualità. Credo che la Fiorentina non debba trascurare questi giovani. C'è bisogno di dare una possibilità a questi ragazzi per vedere come si rapportano facendo questo step in più".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA!