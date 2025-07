RFV Zazzaroni rivela: "Dodo piace da tempo alla Juventus, me lo disse anche Palladino"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto su Radio FirenzeViola per fare il punto sulla questione Moise Kean, rispondendo così anche sulla: "Al momento l'Atalanta ha altri obiettivi, uno su tutti Lorenzo Lucca. Non penso che l'Atalanta abbia intenzione di spendere 52 milioni per Kean. Non c'è da tranquillizzare i tifosi della Fiorentina, ma un acquisto da 50 milioni mi sembra fuori dalla politica dei bergamaschi. Poi da qui in avanti può succedere di tutto".

Alcuni tifosi criticano Kean per il fatto che ancora non si sia espresso: "Questi sono ragionamenti che possono fare i tifosi. Perché gli addetti ai lavori sanno che c'è una clausola e una scadenza, funziona così, guardate il Napoli con Osimhen, anche lui sta bloccando una parte del mercato del Napoli. Non c'è da fare discorsi di gratitudine o ingratitudine. Kean ha tutto l'interesse a fare benissimo, se rimarrà alla Fiorentina farà il meglio per questo club. Non ha mai detto che vuol dire andar via da Firenze. Il ragazzo sta maturando in maniera verticale e il problema di cosa fare se rimarrà non se lo sta ponendo. Al momento mi par di capire che non ci sia nessuno al di là dell'Al-Qadsiah, che però ha preso Retegui, pronto a spendere 52 milioni. E, lasciatemelo dire, questo è un errore da parte dei tanti club che stanno cercando un attaccante, io lo prenderei subito fossi una big. Ma il problema Kean, se rimane, non si pone. Se resta resta per fare benissimo, anche perché ci sono i Mondiali".

Sulla situazione Dodo invece, sembra esserci l'interesse della Juventus: "Dodo è stato cercato dalla Juventus, già dalla Juve di Giuntoli. Lo stesso Palladino mi disse che c'era un interessamento della Juve. Però so che la Fiorentina è tranquilla perché ha due anni di contratto. Il giocatore interessa molto, ma quanto può spendere la Juve? I bianconeri devono risolvere tanti problemi, uno su tutti quello di Vlahovic. In questo momento Dodo non è una priorità".