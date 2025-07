RFV Salvatore Esposito: "Alla Fiorentina manca uno come Anguissa"

Salvatore Esposito, ex viola e protagonista della Fiorentina del secondo scudetto, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro". Questo il suo pensiero su Bernabe: "L'ho visto ogni tanto: tecnicamente è molto bravo e se viene impostato davanti alla difesa, ruolo che è mancato tanto alla Fiorentina negli ultimi anni, credo che potrebbe fare bene".

Di Fazzini che ne pensa?

"Non posso giudicarlo troppo, l'ho visto solo in qualche spezzone di partita. Però è vero, c'è bisogno anche di gente di spessore fisico perché senza una barriera davanti alla difesa soffrirai sempre".

Mandragora ci sta bene nella Fiorentina?

"Si, ha fatto un ottimo campionato ma comunque non è quello che serve alla Fiorentina. Servirebbe uno come Fofana, oppure Anguissa: tecnicamente ci sono diversi calciatori ma manca fisicità. Ci vuole tecnica forze e intelligenza".

Sogno Milinkovic-Savic. Ma come torna un giocatore dall'Arabia?

"Mi sembra strano che uno che guadagna così tanto torni a guadagnare meno della metà. Sarebbe quasi senza stimoli. Lascerei stare. Si stravolge il mondo del calcio così, perché gli arabi mettono pulci nell'orecchio ai calciatori con tutti questi soldi. Anche su Kean non starei così tranquillo perché gli arabi potrebbero comunque rilanciare, i soldi non gli mancano".

Pioli, che ne pensa del suo ritorno?

"Credo che sia un ottimo allenatore. Conosce l'ambiente e gli umori di tutti. Poi con lo scudetto del Milan ha fatto estremamente bene. Il discorso è che già conosce la piazza e per questo sono molto contenti".