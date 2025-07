Il Cagliari prova il blitz per Sebastiano Esposito: offerti 7 milioni all'Inter

vedi letture

Il Cagliari prova l'affondo per Sebastiano Esposito. Secondo SkySport i sardi avrebbero offerto all'Inter 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita per arrivare all'attaccante protagonista nella stagione scorsa con l'Empoli. Il classe 2002, da tempo nel mirino anche della Fiorentina, è in uscita dai nerazzurri, con cui ha un contratto fino al giugno 2026.