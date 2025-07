RFV Mpasinkatu: "Necessità di due centrocampisti. Spero che Mandragora resti"

Malu Mpasinkatu è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", esordiendo con la necessità della società di comprare due centrocampisti: "Spero che Mandragora non vada via, ma comunque due centrocampisti vanno presi anche indipendentemente dai soldi della clausola di Kean: la condizione che Kean resti è che la società con i giocatori più rappresentativi, come Kean, De Gea e Gosens ti dice qual è il progetto. Per questo c'è bisogno di rafforzare un punto nevralgico come quello del centrocampo".

Gilberto Mora, classe 2008: una sua riflessione sugli investimenti sui giovani

"Un giocatore talentuoso, sono quei giocatori tipici "latini": è un trequartista tecnico. Sono quelle situazioni ch devi poter andare a pescare perché hanno tutto il tempo di fare una crescita. A investire su giovani come questi non si sbaglia mai".

Tornando a centrocampo: serve un regista di spessore, c'è in Europa un giocatore che abbineresti alle ambizioni attuali della Fiorentina?

"Come dico sempre i centrocampisti idee ce ne sono, bisogna capire anche il tipo di budget. Quando sei la Fiorentina devi prendere giocatori pronti, che però costano. Non è che non ce ne sono, ma dipende su che fascia vuoi andare e se fosse una fascia medio-alta devi partire da minimo 15 milioni. Poi è chiaro che ci sono anche le scommesse, ma bisogna anche avere fiducia e capire che bisogna andarci piano con i commenti su giocatori di una fascia medio-bassa. Ogni direttore sa cosa ha nel portafoglio per ogni tipo di ruolo".

Secondo lei Bianco potrebbe essere una pedina per monetizzare?

"Ha un buon valore di mercato perché ha fatto un'ottima stagione al Monza nonostante la retrocessione, credo che possa avere mercato".

