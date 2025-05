RFV Fiorentina-Betis, parla Apolloni: "Il risultato va ribaltato con equilibrio: Palladino lo sa fare"

L'allenatore Luigi Apolloni, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento". Queste le sue parole sulla gara di stasera tra Fiorentina e Betis: "C'è una carica agonistica ed emotiva forte tra i viola. Chi darà di più andrà in finale. La Fiorentina ha fatto dei passi importanti, dopo due finali spero possa portare a casa questa benedetta Conference. Lo merita, per la società e i tifosi. Ma anche per la squadra che ha vissuto un anno emozionante".

Come deve gestirla la Fiorentina? "Il risultato va ribaltato, con equilibrio però. La squadra deve essere molto stretta e corta, evitare di dare spazi e di far palleggiare in maniera tranquilla il Betis. La chiave di lettura è questa, Palladino queste cose le ha fatte vedere".

Stasera rientra Dodo... "E' un giocatore molto importante, rome gli equilibri. Crea superiorità numerica, è un giocatore da sfruttare".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!