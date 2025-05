Dagli inviati Palladino (sala stampa): "Dai cambi mi aspettavo di più. Kean ko? Vediamo domani"

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, si è così espresso in conferenza stampa dopo l'eliminazione in Conference League per mano del Real Betis: "C'è tanto rammarico perché volevamo regalare la finale ai tifosi, alla società, al presidente. I ragazzi hanno dato tutto, dall'inizio alla fine. Ci è andata male, c'è tanto dispiacere. Dobbiamo accettare il verdetto del campo. Siamo stati bravi a riprendere un gol su punizione magistrale, poi a un certo punto siamo stati padroni del campo. Purtroppo è andata male, dobbiamo essere bravi ad azzerare e a pensare al Venezia".

Hanno pesato più gli episodi o gli errori individuali?

"Gli episodi determinano le partite, ballava sempre un gol tra le due squadre. Nel secondo gol potevamo ragionare di più, non abbiamo curato qualche particolare. Si rischia di uscire per i dettagli".

Come sta Kean? Si è fatto male?

"Sembra che nell'iultimo scatto abbia sentito qualcosa, domani valuteremo con l'area medica".

Adesso cercherete la qualificazione in Europa tramite il campionato?

"Abbiamo tre finali, dobbiamo cercare di fare nove punti. Sapete com'è il calcio, è figlio di tanti episodi ma noi abbiamo l'obbligo di fare tre partite importanti. Adesso dobbiamo essere bravi a far passare questa delusione, non sarà facile. Ci dovrò lavorare tanto".

I cambi l'hanno soddisfatta?

"Sapete che ci tengo tanto, e sinceramente mi aspettavo qualcosina in più. Non è facile, visto il momento della partita".

Perché ha cambiato Adli?

"Era un po' in difficoltà nel primo tempo, in questo periodo non ha giocato tanto. Non è in una condizione fisica ottimale, ma ci ha messo tanto impegno. Richardson è entrato bene, ha fatto un buon lavoro da play e sugli scontri".

Cataldi pensa di recuperarlo per domenica?

"Non credo".