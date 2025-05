RFV Lo Monaco: "Nella sua totalità la Fiorentina sta andando nella direzione giusta"

Il dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" parlando così del momento della Fiorentina:

"Penso che le aspettative per il progetto della Fiorentina non si concentrassero solo sulla Conference. Il problema va inquadrato nella sua interezza: la Fiorentina ha un progetto per arrivare nelle parti alte della classifica, con un organico di prospettiva. In linea di massima quest’anno la Fiorentina è ancora in corsa per l’Europa. Bisogna essere freddi: la Fiorentina, nella sua totalità, sta andando nella direzione giusta".

Gudmundsson, lo riscatterebbe?

"Non punterei di nuovo su di lui, al di là di quello che è il presunto valore sul mercato. A Firenze ha fatto vedere una confusione di interpretazione del ruolo: ieri è venuto a raccogliere palla in posizione di centrale basso di difesa, quello è un segnale. Non credo che glielo chieda l’allenatore. È un giocatore che, se non serve in attacco, non serve da nessun’altra parte".

Sulla gestione della partita di ieri?

"Ieri la Fiorentina ha perso veramente tanti palloni per mancanza di qualità e di gestualità tecnica. Per esempio: Comuzzo ha determinate qualità a livello difensivo, però ha due roncole per piedi. Per una difesa come questa c’è bisogno di migliorare certe caratteristiche: a livello di gestione della palla è una difesa che ti crea problemi".

Sul centrocampo che ne pensa?

"Per il centrocampo invece ieri abbiamo visto un Adli che ha perso davvero tanti palloni: è entrato in una catarsi totale. Un giocatore lento nel passo ma con grande qualità tecnica, dal momento in cui inizia a perdere palloni diventa un giocatore mediocre e crea dei problemi. Per migliorare la squadra queste lacune viste ieri chi di dovere deve riempirle".

Senza un Kean non troppo presente la Fiorentina cambia volto...

"Se dovesse andare via Kean, la Fiorentina è impostata su di lui ad oggi, quindi ci dovrebbe essere un cambiamento totale. Ci vorrebbero quindi quei 3-4 giocatori che potrebbero garantire i gol fatti stratosfericamente da Kean".



