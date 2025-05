Dagli inviati Ferrari: "Commisso ha chiamato subito dopo la partita. Era dispiaciuto. Testa al campionato"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui Radio FirenzeViola, a margine della terza edizione del premio Ferruccio Salvetti. Queste le sue parole: "Una bellissima soddisfazione. Conosco Pierfrancesco da 25 anni. Mi ha chiamato dicendomi che aveva questa intenzione e che ci teneva molto. Abbiamo parlato reciprocamente dei nostri papà e sono molto contento di essere qua".

All'indomani dell'uscita della Fiorentina dalla Conference League quanta delusione c'è? Ha sentito Commisso?

"Il presidente ha chiamato subito dopo la partita. Ha parlato con me e con il mister. Era dispiaciuto, siamo tutti dispiaciuti, ora dobbiamo resettare e pensare alle prossime tre. Non siamo riusciti ad arrivare in finale, ora dobbiamo essere bravi a pensare a ciò che ci rimane".

La cosa più importante è far sì che questa delusione diventi forza?

"sì, già ieri sera nello spogliatoio a cominciare da Luca a tutti i ragazzi. Testa alle prossime partite, dobbiamo fare 9 punti e ricordarci che questa è l'unica strada per torrnare in Europa. Questo è lo spirito comune a tutti".