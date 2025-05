Gosens, 2° esterno per gol e assist nei top 5 campionati europei

vedi letture

Dopo la doppietta, purtroppo inutile ai fini del risultato, di ieri sera di Robin Gosens, il portale SofaScore ha stilato la classifica degli esterni dei top 5 campionati europei che, tra campionato e coppe, hanno partecipato al maggior numero di reti con gol o assist. Se il primo posto è occupato dall'esterno ex Inter del Psg Achraf Hakimi, a segno contro l'Arsenal mercoledì sera, con 7 gol e 12 assist a referto, in seconda posizione c'è proprio il laterale tedesco della Fiorentina. Gosens infatti in questa stagione ha realizzato 8 reti, 5 in Serie A e 3 in Conference League, e 8 assist, equamente suddivisi tra campionato e coppa.

Terzo gradino del podio invece per Marcos Llorente dell'Atletico Madrid con 5 gol e 8 assist. Di seguito il post Instagram della pagina SofaScore_Italia: