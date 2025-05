RFV Ciccio Baiano su Gudmundsson: "Fattore mentale che va oltre agli infortuni"

vedi letture

Francesco "Ciccio" Baiano, ex attaccante viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", parlando così della prestazione di Moise Kean contro il Real Betis: "Non è stato servito a dovere. Può anche capitare che avesse bisogno di rifiatare, ci può stare un calo fisico. Bisogna anche capire come sta a livello mentale".

Si considera deluso?

"No, abbiamo incontrato una squadra che si è distratta superiore alla Fiorentina. Le partite in Conference iniziano a farsi serie quando ci sono scontri diretti come questo, per la fase a gironi non si può dire lo stesso perché durante il girone si può anche rimediare, anche per il livello delle squadre".

Gud non prova nemmeno mai la conclusione...

"Non lo abbiamo mai visto ai livelli del Genoa, anche perché i vari infortuni non gli hanno permesso di essere al cento per cento. Solo a tratti abbiamo visto il giocatore che hanno ammirato a Genova. Quando uno si fa male spesso è difficile ritrovare continuità: lui ha per forza bisogno di stare bene fisicamente per poter rendere perché mè un giocatore che si muove tantissimo. si tratta di un giocatore di talento, ma fa fatica a livello fisico: non è stato mai continuo".

In che senso ha bisogno di tante pause?

"Se uno non sta bene fisicamente non sui è lucidi, quando invece si hanno i serbatoi pieni si corre e non si sente quasi la fatica. Incide anche il fattore mentale: quando uno sbaglia 3 giocate su 4 è normale che poi uno vada giù di morale. In questo gioco conta molto più la testa delle gambe".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA