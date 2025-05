RFV Sauro Fattori su Palladino: "Ha il 33% di colpe. Il restante 66 distribuito sui giocatori. Cambi? ha tolto i migliori"

L'ex calciatore della Fiorentina e opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori è intervenuto ai nostri microfoni durante la trasmissione "Garrisca al Vento" per analizzare l'uscita di scena dei gigliati dalla Conference League per mano del Real Betis. Queste le sue parole a partire dalla percentuale di responsabilità di Palladino: "Direi 33%, forse un po' di più. Non è poco ma vorrei mettere delle nuove norme che impediscono di fare più di due cambi perché abbiamo giocato 45 minuti con una squadra che durerebbe fatica a vincere anche contro il Venezia. Cambiare sei giocatori vuol dire cambiare la fisionomia della squadra. Alla fine c'erano Mandragora, Richardson e Folorunsho a centrocampo. Quella era la partita. Perché togliere Gosens, era stanco? Ma anche gli altri, è una cosa naturale. Noi potevamo fargli male solo con i calci da fermo e abbiamo tolto il più forte in quel fondamentale. Con Gosens aumentano anche le possibilità degli altri, porta via attenzioni. Ha tolto delle armi importanti. Fagioli era il migliore in quel momento e viene tolto".

Cosa ne pensa del gesto di Fagioli?

"Il giocatore è caldo. Nella ripresa forse Fagioli è stato il migliore. Mandragora, che è uno dei pochi che segna, lo metti più dietro. Togli Gosens e metti Parisi cambia la fisionomia della squadra a 40 minuti dalla fine della gara. Poi ci sono partite e partite pure per Folorunsho e Richardson. Non possiamo finire così. Solo se perdi 3-1 e mancano dieci minuti. La partita era su una buona linea. Richardson in questo momento gioca come un bambino non può fare il vertice basso. I giocatori non sono tutti uguali in certe partite. Non puoi togliere la qualità. Ha cambiato totalmente la squadra come se stessimo andando male. Invece la squadra stava andando bene. Non possiamo parlare di stanchezza. La formazione titolare era la migliore. Se poi la cambiamo diventa un problema. Sembrava che correvano di più perché erano migliori. Gielo dimostri. Gudmundsson è inguardabile per quanto potrebbe costare e per il suo livello. Non fa un tiro in porta da tre giornate, fa il regista basso ma non c'è bisogno di lui in quella posizione".

Ranieri poteva evitare di provocare Antony?

"Antony è un buon giocatore, non è Maradona. Ranieri ha provato a togliergli serenità, sono dinamiche di partita. L'errore è di Pongracic sull'assist perché non fa la diagonale immediata. Palladino può avere delle colpe, ma sta anche ai giocatori".

L'altro 66%?

"Va distribuito tra i giocatori. Alcuni hanno più colpe di altri. Ogni errore lo puoi pagare. Con questa formazione il prossimo anno Palladino si dimette".

