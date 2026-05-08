RFV Ferroni: "Grazie Vanoli ma per la Fiorentina vorrei un allenatore straniero"

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Armando Ferroni, ex difensore di Fiorentina e Genoa, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola per presentare l'incrocio di domenica al Franchi tra le sue due ex squadre: "Non mi sarei mai aspettato un percorso del genere da parte della Fiorentina. Ho parlato con voi prima della gara d'andata e uscire da questa situazione non è stato facile per entrambe le squadre. Per quanto riguarda noi del Genoa abbiamo avuto la fortuna di trovare un grande allenatore come De Rossi che ci ha portato fuori dalla zona calda. Per la Fiorentina in più c'è stata anche la difficoltà legata alla scomparsa del presidente Commisso, non è stata un'annata facile.

Per quanto riguarda il lavoro fatto da Paolo Vanoli dico che non è scontato quanto fatto, i risultati sono dalla sua parte. Ma io ora a Firenze vedrei bene un allenatore che viene dall'estero, per portare una mentalità diversa che ce n'è tanto bisogno in Italia. Fuori da qui sono avanti di dieci anni".

