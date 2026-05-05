RFV Fattori: "Voto Iraola per la Fiorentina ma c'è un problema. Gud? Bel 2° tempo a Roma"

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Intervenuto in studio a "Garrisca al Vento" su Radio Firenzeviola, Sauro Fattori parla così del momento della Fiorentina: "Vanoli dice che abbiamo avuto un buon approccio a Roma... Mi ricorda quell'allenatore che diceva: 'Io li avevo messi bene in campo, è che l'arbitro poi ha fischiato l'inizio e si sono mossi'. Poi ho sentito Paratici dire che dovrà vedere Vanoli. Mi auguro si vedano e che gli dicà: non sarai tu l'allenatore la prossima stagione. Sull'interesse della Roma e le parole del ds dico solo che il calcio è molto cambiato, non si dice più che si ha un contratto e si vuole restare. Dette così sembra quasi che non voglia chiudere la porta. Forse sta trovando qualche difficoltà in più del previsto?".

Che valutazione fa della sconfitta a Roma?

"C'era una differenza abissale. Siamo una squadra senza concetti, quindi puoi andare in difficoltà con chiunque. Poi magari puoi essere superiore e vinci, ma contro squadre come questa Roma non hai speranze. Non ci credo alla questione delle motivazioni, è solo che la Roma è meglio di noi e si fa fatica a passare la metà campo. Poi questa squadra appena prende gol la partita finisce. E risolvere questa cosa toccherebbe a Vanoli".

Su Braschi ha aggiunto.

"Gudmundsson ha giocato bene nel secondo tempo ieri... A parte gli scherzi, Braschi ha fatto il suo e ha dimostrato di poter avere un valore. Ci vuole tempo, se Vanoli l'avesse messo qualche partita prima magari già a Roma poteva essere più pronto. Anche Yamal le prime partite non era quello di ora. Ora una squadra di Serie B o Serie C può guardare Braschi e sapere che giocatore è".

Infine un commento su chi dovrebbe essere secondo lui il prossimo allenatore della Fiorentina.

"Io voto Iraola. Al Bournemouth ha fatto ottime cose e me ne parlano tutti bene. C'è solo un problema... Lo vuole il Chelsea, e volenti o nolenti oggi il Chelsea ha tutto un altro appeal rispetto alla Fiorentina".