RFV Budel sui problemi della Fiorentina: "In mezzo ora serve uno come Brescianini"

Alessandro Budel, ex centrocampista e attuale commentatore Dazn, ha parlato su Radio FirenzeViola commentando così il momento della Fiorentina a due giorni dalla sconfitta dei viola contro il Genoa: "Ho raccontato la partita per Dazn. Non credo che la Fiorentina abbia un problema di singoli, ma di atteggiamento. Non si possono discutere le scelte perché la Fiorentina vista nel primo tempo ha sbagliato l'approccio in tutti i suoi interpreti. Dal punto di vista fisico l'ho vista in crisi, io ho commentato anche Venezia-Fiorentina di un mese fa ed era tutta un'altra squadra. Questa non è una rosa fatta per giocare in contropiede ma per imporre il proprio gioco".

Da ex centrocampista, un parere sulla mediana viola: "Nel disegnare il centrocampo della Fiorentina partirei sempre da Fagioli, anche se ha fatto un primo tempo non alla sua altezza. Accanto vedo due centrocampisti muscolari, uno tra Brescianini e Ndour secondo me va messo sempre in campo. E poi troverei spazio anche per Atta. Per me soprattutto in questo momento però, con Atta fuori, una mezzala a sinistra come Brescianini diventa fondamentale. Se punti su Fagioli servono due giocatori d'intensità accanto. Se gli metti accanto uno come Oulai, uno piccolo, rapido ma abituato a giocare davanti alla difesa, la squadra va in difficoltà".

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