Bucchioni attacca Paratici: "Un disastro. Ma dopo Marotta non è nuovo a certi risultati"

Nel suo solito editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni non le ha mandate a dire a Fabio Paratici. L'opinionista ha parlato, infatti, anche della Fiorentina e del negativo inizio di stagione, puntando il dito soprattutto contro il direttore sportivo viola e il suo mercato estivo: "Disastroso l’inizio della Fiorentina, penultima in classifica con la difesa più battuta. Il cambio di panchina da Grosso a Vanoli ha portato miglioramenti relativi, il problema è una squadra costruita male da Fabio Paratici. Un disastro, senza giocatori di personalità, organico troppo giovane, troppo fragile.

E questo nonostante una spesa ingentissima. Riscattando tutti i prestiti, alla fine il conto supera i 220 milioni. Con questi soldi si dovrebbe lottare per la Champions e non per la salvezza, ma Paratici nella sua storia dopo Marotta, non è nuovo a grandi spese con pochi risultati".