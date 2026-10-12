RFV Restelli: "Fiorentina senza garra. Vanoli ha sbagliato scelte a centrocampo"

L'ex centrocampista viola Maurizio Restelli, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo dalla sconfitta della Fiorentina contro il Genoa nella gara di sabato: "La Fiorentina ha una squadra competitiva, all'altezza di un campionato tranquillo. Non vorrei che dall'euforia si cada alla depressione. Certo, sabato abbiamo visto una squadra senza orgoglio e 'garra'. Io mi aspettavo che, andando a giocare a Genova, hai una squadra che ancora non è guarita e che cerca punti fermi, ci fosse un po' di continuità nelle scelte. Secondo me proporre un centrocampo tecnico è stato un grosso errore, non me lo aspettavo.

Col Napoli, una squadra molto più forte, la Fiorentina ha fatto una grande prestazione. Con molta umiltà la Fiorentina avrebbe dovuto fare una prestazione simile a quella fatta col Napoli, invece ha concesso troppo. Nel secondo tempo i viola si sono ripresi, ma non si può regalare un tempo a una squadra come il Genoa. In difesa ci sono tanti problemi ma tutto deriva dal centrocampo. Fatto sta che la Fiorentina un gol come minimo lo prende sempre e così diventa difficile".

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