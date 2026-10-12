RFV Nedo Sonetti: "A questa Fiorentina manca la belvaggine, ma c'è tempo per rimediare"

Nedo Sonetti, allenatore di grande esperienza, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per analizzare il momento difficile della Fiorentina, reduce dalla sconfitta contro il Genoa. L’ex tecnico si è soffermato sulle fragilità psicologiche della squadra, sulle responsabilità della società e dell’allenatore e sulla necessità di ritrovare determinazione in vista della sfida contro il Como.

Come si esce da questa situazione, considerando che la Fiorentina si ritrova ormai da anni a fare i conti con problemi simili?

«Ci vuole un po’ di belvaggine, determinazione e pochi discorsi. Bisogna trovare la forza per uscire da questa posizione, che non spetta alla Fiorentina per il valore della società e della squadra. Negli ultimi tempi, però, i viola si sono ritrovati spesso in queste zone di classifica».

L’entusiasmo per il mercato estivo era notevole. Questa Fiorentina è stata sopravvalutata?

«Non so da chi sia arrivata questa sopravvalutazione. Mi preoccupa soprattutto la fragilità psicologica della squadra, al di là delle questioni strettamente tecniche. Quando si entra in un tunnel del genere, diventa difficile uscirne. Serve una convinzione forte da parte di tutti, a cominciare dai dirigenti. Anche la stampa racconta ciò che vede, ma se si vuole dare una mano alla Fiorentina in questo momento bisogna cercare di attenuare per un po’ le critiche e dare forza a questi ragazzi».

Questa determinazione deve arrivare dall’allenatore oppure devono essere gli stessi giocatori a fare un passo in avanti?

«Devono lavorare tutti nella stessa direzione. Serve quella che definisco “belvaggine”: i giocatori devono tirare fuori il massimo della determinazione per ottenere risultati. Non credo che tecnicamente questi ragazzi siano così scarsi, ma la tecnica conta fino a un certo punto. Ci vuole qualcuno all’interno del gruppo che sappia scuotere i compagni e dire: “Ragazzi, adesso si deve fare così”. Non può essere sempre e soltanto l’allenatore a pagare per tutto».