RFV Fabrizio Berni: "La Fiorentina è sfilacciata. Beto mi ricorda il peggior Cabral"

L'ex difensore della Fiorentina Fabrizio Berni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" parlando così della sconfitta della Fiorentina a Genova: "Che ci siano stati degli errori dei singoli è fuori discussione, mi dispiace molto per Ranieri che è un difensore che stimo. Poi credo che sia un discorso di reparto, la Fiorentina difende male perché è lunga, c'è troppo spazio tra i reparti, è una squadra sfilacciata.

Se a questo atteggiamento di squadra si aggiungono gli errori di uno come Ranieri che secondo me è stato il più affidabile in questi anni diventa un grosso problema. Ancora poi non ho capito che tipo di giocatore è Oulai: qualcuno dice che è il nuovo Kanté, altri dicono che è una copia di Fagioli, non riesco ancora a inquadrarlo. E ci metto anche Beto, che in queste condizioni non è presentabile, mi ricorda il peggior Cabral".