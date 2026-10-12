Pruzzo duro: "La Fiorentina non ha capito cosa rischia. Mastantuono non la passa mai"

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Genoa con un passato anche con la maglia della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la sconfitta dei viola contro il Genoa, soffermandosi soprattutto sull'approccio alla partita e sugli errori commessi dalla squadra di Paolo Vanoli. «Che il Genoa volesse giocare mezz'ora a tutta, con Messias ed El Shaarawy, che insieme hanno 70 anni, lo avrebbe capito anche un ragazzino. La Fiorentina e Vanoli non hanno percepito il pericolo».

Pruzzo ha poi criticato anche l'atteggiamento dei singoli, puntando il dito contro Mastantuono: «Tutto diventa più difficile se davanti ognuno fa quello che gli pare. Mastantuono non passa mezzo pallone, ieri li ha persi tutti». Infine, una riflessione sulla scelta dei giocatori viola di andare sotto la curva al termine della gara: «Ma che roba è? Io non ho fatto mezzo allenamento a porte chiuse in vita mia. Serve ritrovare il contatto con la gente, ma quello vero».