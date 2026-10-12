Dagli inviati Michele Pierguidi: "Spiegherei ai giocatori viola la storia di Firenze"

Si apre una nuova stagione per le Volpi Rosse Menarini, la squadra fiorentina di basket in carrozzina, pronta a tornare protagonista nel campionato di Serie A. La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina nella Sala Brunelleschi del Palagio di Parte Guelfa, alla presenza dell’assessora allo Sport Letizia Perini, del presidente Ivano Nuti, degli atleti e dei rappresentanti del Gruppo Menarini. Il debutto in campionato è in programma sabato 24 ottobre al PalaValenti contro la Briantea84 Cantù. Un progetto che unisce ambizioni sportive, inclusione e radicamento sul territorio, come sottolineato anche da Michele Pierguidi, presidente del Q2 e vicepresidente della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) Toscana: "Le Volpi Rosse sono un'eccellenza del panorama italiano ed europeo, sono atleti straordinari che danno un grande messaggio: anche nelle difficoltà si può diventare atleti. Siamo molto contenti che loro possano portare il nome di Firenze in giro per il mondo. Lo sport si può sempre fare, e anche con diverse problematiche si può diventare professionista".

Poi un commento anche sulla Fiorentina: "Siamo nel salone di Brunelleschi, nel palagio di parte Guelfa, i ragazzi delle Volpi Rosse ricordano i calcianti. Ecco forse conviene portare anche i calciatori della Fiorentina qui, per raccontare loro la storia di Firenze. E magari potrebbero entrare in campo più concentrati rispetto a sabato. Al di là di questo spero che questa squadra possa divertire i tifosi, ci sono tanti ragazzi promettenti e credo che questa squadra abbia una dimensione europea".