FirenzeViola Potenzialmente forte ma non ancora squadra, la Fiorentina si riscopre fragile in difesa e a centrocampo

A Genova pesa l'approccio sbagliato alla partita, ma anche l'assenza di una reale idea di gioco. E tornano evidenti le lacune del mercato in difesa e a centrocampo

Non era quella di Genova la Fiorentina che un po' tutti si aspettavano. Il passo falso di Marassi fa doppiamente male, alla luce della classifica che dopo cinque giornate relega i viola al penultimo posto, ma pure alla luce di un'anarchia tattica impossibile da prevedere dopo due settimane piene senza campionato.

Approccio sconclusionato

Insomma la maxi-sosta, inedita in serie A, avrà pure rappresentato un'incognita al pari delle difficoltà per dover fare a meno dei vari nazionali, ma gli oltre 15 giorni di lavoro dovevano e potevano consentire alla Fiorentina di presentarsi diversamente. Anche e soprattutto in termini di approccio mentale. Nessuno si aspettava una Fiorentina spettacolare, d'accordo, ma nemmeno nella veste sconclusionata, e già conosciuta, di una squadra senza idee e in balia di avversari tecnicamente inferiori

Lacune in difesa e a centrocampo

Così all'indomani del primo k.o. di Vanoli sulla panchina viola l'interrogativo sul reale valore del gruppo si ripropone con veemenza, seppure sia giusto concedere tempo a un collettivo che più che giovane appare oggi poco assemblato per via di lacune evidenti. Come quelle difensive non del tutto coperte dall'arrivo di Dragusin o in particolare come quelle di centrocampo, dove la Fiorentina è di nuovo orfana di un leader mediano

Le conseguenze delle scelte estive

E non è solo questione di una coesistenza tra Fagioli e Oulai ancora complicata, oppure di un peso specifico importante da consegnare all'assenza di Atta, ma di una vera e propria idea di gioco che questa squadra non è ancora riuscita a far propria. Colpa del cambio in panchina, ovvio, ma anche di una costruzione estiva nella quale determinate scelte come l'opzione Mastantuono o la permanenza di Fagioli hanno alterato i piani originari. Consegnando, forse, a Vanoli un gruppo potenzialmente ricco di qualità, e dalle forti aspettative, ma oggi se non proprio impossibile da allenare (come ebbe a dire il suo predecessore) certamente complesso da rendere squadra.