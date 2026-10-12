Soncin, il ritorno a Firenze 22 anni dopo: "Che emozione il Franchi: spero in una bella serata"

Domani l'Italia Femminile scenderà in campo al Franchi di Firenze (ore 18:15, diretta Rai 2) per la sfida di ritorno del primo turno dei play off di qualificazione al Mondiale contro la Bielorussia. Dopo il successo per 2-0 all'andata, le Azzurre cercano il pass per la finale contro la vincente di Finlandia-Serbia (3-1 l'andata) che si giocherà a novembre. In conferenza stampa parla il ct Andrea Soncin: "Le ragazze sono molto mature, determinate e conoscono perfettamente l'importanza della gara di domani. Sanno che questa qualificazione va costruita passo dopo passo. Voglio vedere più qualità nella fase finale dell'azione, anche se a volte si dà per scontato che si segnino tanti gol. Mi aspetto una Bielorussia diversa, più aggressiva, ma voglio rivedere il possesso avuto all'andata. Ci aspettiamo un ambiente e un clima che ci dia ulteriormente energia, siamo state accolte benissimo e abbiamo voluto giocare qui questa gara e vogliamo far vivere una bella serata".

Che emozione sarà per lei, ex viola, tornare a Firenze?

"Mi sa che sono quasi 25 gli anni che sono passati da quando giocavo con la Fiorentina, sono poi tornato da avversario, ma è emozionante essere qui oggi perché è la prima volta da allenatore. Vogliamo poter regalare una bella serata alle persone che ci seguiranno domani".