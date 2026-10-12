Difesa choc, Vanoli studia soluzioni. La Nazione: "Col Como Viery e Pongracic"

La Fiorentina è alla ricerca di una maggiore solidità difensiva. Come evidenzia La Nazione, i 15 gol incassati nelle prime otto partite ufficiali rappresentano un campanello d'allarme per Vanoli, chiamato a trovare un assetto capace di ridurre le fragilità emerse finora. La coppia centrale formata da Dragusin e Ranieri non ha convinto pienamente e il tecnico sta valutando possibili alternative: tra queste c'è Viery, finora impiegato soprattutto come terzino sinistro, ma anche Pongracic, che potrebbe essere rilanciato dopo essere finito ai margini. Dopo la prova negativa di Genova, secondo il quotidiano, serve individuare una soluzione che non sia soltanto d'emergenza, ma possa garantire continuità.

Dubbi anche sulle corsie esterne, dove la Fiorentina deve uscire dalla fase di sperimentazione. A sinistra sono in corsa Valdepenas e Viery, mentre a destra il ballottaggio coinvolge Dodô, João Mario e Jimenez. Proprio quest'ultimo sembra aver guadagnato terreno, ma la sua spinta offensiva e la collaborazione ancora limitata in fase difensiva rappresentano aspetti da valutare. In vista della sfida contro il Como, Vanoli potrebbe quindi ridisegnare il reparto arretrato, con Viery candidato a una maglia da centrale e João Mario favorito sulla destra, mentre Jimenez potrebbe diventare un'arma da utilizzare a gara in corso.