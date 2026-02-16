Colpaccio del Lecce a Cagliari: i salentini vincono per 2-0, la Fiorentina rimane a -3 dalla salvezza
A sorpresa, il Lecce passa all'Unipol Domus: monday night amaro per il Cagliari, che aveva in casa il probabile match-point salvezza ma cade anche a causa di alcune sbandate offensive. Sulla prima, su una punizione calciata da Riccardo Sottil al 65', Caprile abbozza l'uscita ma rimane piantato in porta e il pallone viene girato di testa da Omir Gandelman, al secondo gol consecutivo dopo quello contro l'Udinese; passano nove minuti e Ramadani con un tiro da fuori che pare velleitario sfrutta la seconda indecisione del portiere di casa trovando il 2-0. A nulla servono gli assalti finali dei padroni di casa, che incassano il secondo Ko consecutivo dopo quello di lunedì scorso a Roma. Per i salentini siamo invece a due vittorie di seguito. E dall'esultanza sfoderata al triplice fischio da Falcone e compagni si capisce quanto sia fondamentale questo successo. Tre punti che permettono al Lecce di agganciare Genoa e Cremonese, mantenere un cuscinetto dalla zona retrocessione e 'annullare' di fatto la vittoria della Fiorentina a Como. I viola rimangono a -3 dalla salvezza, con la sensazione di aver davanti un avversario decisamente in forma. Co
Ecco la classifica della Serie A dopo 25 giornate:
1. Inter – 61 punti (25 partite)
2. Milan – 53 punti (24 partite)
3. Napoli – 50 punti (25 partite)
4. Roma – 47 punti (25 partite)
5. Juventus – 46 punti (25 partite)
6. Atalanta – 42 punti (25 partite)
7. Como – 41 punti (24 partite)
8. Lazio – 33 punti (25 partite)
9. Bologna – 33 punti (25 partite)
10. Sassuolo – 32 punti (25 partite)
11. Udinese – 32 punti (25 partite)
12. Parma – 29 punti (25 partite)
13. Cagliari – 28 punti (25 partite)
14. Torino – 27 punti (25 partite)
15. Cremonese – 24 punti (25 partite)
16. Genoa – 24 punti (25 partite)
17. Lecce – 24 punti (25 partite)
18. Fiorentina – 21 punti (25 partite)
19. Pisa – 15 punti (25 partite)
20. Hellas Verona – 15 punti (25 partite)
