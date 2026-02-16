Colpaccio del Lecce a Cagliari: i salentini vincono per 2-0, la Fiorentina rimane a -3 dalla salvezza

A sorpresa, il Lecce passa all'Unipol Domus: monday night amaro per il Cagliari, che aveva in casa il probabile match-point salvezza ma cade anche a causa di alcune sbandate offensive. Sulla prima, su una punizione calciata da Riccardo Sottil al 65', Caprile abbozza l'uscita ma rimane piantato in porta e il pallone viene girato di testa da Omir Gandelman, al secondo gol consecutivo dopo quello contro l'Udinese; passano nove minuti e Ramadani con un tiro da fuori che pare velleitario sfrutta la seconda indecisione del portiere di casa trovando il 2-0. A nulla servono gli assalti finali dei padroni di casa, che incassano il secondo Ko consecutivo dopo quello di lunedì scorso a Roma. Per i salentini siamo invece a due vittorie di seguito. E dall'esultanza sfoderata al triplice fischio da Falcone e compagni si capisce quanto sia fondamentale questo successo. Tre punti che permettono al Lecce di agganciare Genoa e Cremonese, mantenere un cuscinetto dalla zona retrocessione e 'annullare' di fatto la vittoria della Fiorentina a Como. I viola rimangono a -3 dalla salvezza, con la sensazione di aver davanti un avversario decisamente in forma. Co

Ecco la classifica della Serie A dopo 25 giornate:

1. Inter – 61 punti (25 partite)

2. Milan – 53 punti (24 partite)

3. Napoli – 50 punti (25 partite)

4. Roma – 47 punti (25 partite)

5. Juventus – 46 punti (25 partite)

6. Atalanta – 42 punti (25 partite)

7. Como – 41 punti (24 partite)

8. Lazio – 33 punti (25 partite)

9. Bologna – 33 punti (25 partite)

10. Sassuolo – 32 punti (25 partite)

11. Udinese – 32 punti (25 partite)

12. Parma – 29 punti (25 partite)

13. Cagliari – 28 punti (25 partite)

14. Torino – 27 punti (25 partite)

15. Cremonese – 24 punti (25 partite)

16. Genoa – 24 punti (25 partite)

17. Lecce – 24 punti (25 partite)

18. Fiorentina – 21 punti (25 partite)

19. Pisa – 15 punti (25 partite)

20. Hellas Verona – 15 punti (25 partite)