Christensen si racconta: "De Gea il migliore di tutti, anche se mi ha preso il posto

Oliver Christensen si racconta a In-Form, canale YouTube che ha seguito il portiere della Fiorentina in una sua giornata tipo a Firenze. E sul proprio profilo Instagram il danese, rientrato a gennaio dopo il prestito allo Sturm Graz, ha pubblicato un breve teaser del contenuto: "Non vedo l'ora di rigiocare con la Fiorentina" dice Christensen, nel video girato prima del suo 'secondo' debutto in viola, avvenuto due settimane fa in Coppa Italia col Como. Poi parla della sua collezione di maglie: "Ne ho tante, molte di calciatori danesi. Durante le partite incontro sempre nel tunnel gli altri giocatori e ci scambiamo la maglia. Una a cui tengo molto? Quella di Sommer dell'Inter".

E sul miglior portiere con cui ha giocato risponde: "Probabilmente David de Gea. È lui o Schmeichel. Sono due grandi nomi, ma direi David. È una leggenda dello United. È stato anche eletto miglior portiere al mondo, o almeno della Premier diverse volte. Cosa ho imparato da lui? È difficile imitare il suo modo di stare in porta, ha uno stile molto speciale. Ma ha mani fantastiche e dei palmi enormi. Questo aiuta. Se abbiamo un bel rapporto? Sì, molto. Anche se mi ha preso il posto. Glielo dico spesso (sorride, ndr). Ma è un grande uomo, non ti fa pesare minimamente il suo status o la sua carriera. Voglio dire, 12 anni allo United, ha fatto grandi cose".