Novità sul paracadute per le retrocesse. La Viola in B può incassare 25 milioni

Importante novità per le società di Serie A che retrocederanno in Serie B da questo campionato in futuro. A margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A, svoltasi quest’oggi a Milano, il presidente Ezio Simonelli ha spiegato che i club hanno modificato lo statuto: “Chi retrocederà in Serie B potrà usare il paracadute già da questa estate, a fini dell'indice di liquidità. Per la Serie B è un indice ammissivo: per una serie di motivi tecnici, questo paracadute non poteva essere utilizzato per potersi iscrivere. Lo stanziamento complessivo è di 60 milioni di euro, divisi tra le tre società retrocesse in base a determinati requisiti. Il criterio fondamentale è il numero di anni in A: chi retrocede da neopromossa, dopo aver militato in A per una sola stagione, percepisce 10 milioni di euro. Ne vanno invece 15 a chi retrocede dopo aver giocato in Serie A per due stagioni, anche non consecutive, negli ultimi 3 anni.

Incassa 25 milioni chi retrocede in B dopo aver giocato in Serie A per tre stagioni, anche non consecutive, negli ultimi 4 anni. Se il totale supera i 60 milioni (per esempio, due club da 25 e uno da 15), le rispettive quote vengono ridotte in misura proporzionale fino a rispettare il limite massimo. Lo riporta TMW.