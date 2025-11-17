RFV Fattori: "Dopo Juve e Atalanta ci sono gare da non fallire. Troppa responsabilità su Vanoli"

Intervenuto su Radio FirenzeViola, Sauro Fattori ha commentato così il momento della Fiorentina e i prossimi impegni: "La Fiorentina ha una potenzialità di squadra inespressa. Non vale chiaramente meno di Lecce, Pisa, Cremonese e le altre. Però bisogna stare molto attenti. E adesso la Fiorentina deve provare ad andare da sola, perché l'ambiente non ti aiuta. Poi prima o poi una partita va vinta. C'è da giocare due partite con Juventus e Atalanta in cui è tutto possibile. Poi c'è il Sassuolo e una serie di partite da non sbagliare, quelle che lottano con la Fiorentina ma che son messe meglio. Lì devi per forza vincerle quasi tutte, sennò è finita. I punti vanno fatti lì. Col Verona devi vincere e basta. Sarai all'ultima spiaggia ed è dicembre. Questo è un problema, soprattutto mentale".

E su Paolo Vanoli: "Io ho fiducia in lui, però secondo me stanno un po' scaricando troppo su di lui. Anche lui ha bisogno di fare i suoi errori. Un allenatore che subentra è già di per sé in difficoltà, poi in questa situazione è ancora più complicato. Il concetto però l'ha spiegato bene. Bisogna ripartire ma facendo risultato. Perché ogni risultato che non arriva è una pietra".