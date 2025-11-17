RFV Tosto elogia Fortini: "Mi ricorda Spinazzola. Può diventare capitano"

vedi letture

Vittorio Tosto, ex viola, ora direttore sportivo e operatore di mercato, è intervenuto su RadioFirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "Io ho pronostico che la Fiorentina avrebbe fatto ancora più punti in classifica dell'anno scorso. La Fiorentina, da Italiano in poi, ha sempre migliorato sia le prestazioni che il punteggio finale in classifica. Le conferme di Kean, De Gea e il ritorno di un allenatore importante come Pioli mi avevano portato a dire che la Fiorentina avrebbe ulteriormente migliorato il punteggio dell'anno scorso. Ad oggi la situazione è completamente diversa da quella che ci aspettavamo. Nessuno si poteva immaginare la Fiorentina all'ultimo posto. L'era Pioli sembrava l'inizio di un nuovo capitolo. Nessuno poteva prevedere questo. E' questa l'alchimia del calcio. La Fiorentina è sempre forte, deve cambiare completamente la stagione e fare sul serio. Magari ha iniziato male e poi farà una grandissima cavalcata. Recuperare punti si può fare, ma bisogna iniziare subito, dalla prossima".

Vanoli deve trovare la chiave per far tornare a esprimere al meglio molti calciatori

"Questo è uno sport maledetto, perché se i risultati arrivano, cavalchi l'onda, ti premiano anche quando non meriti di vincere. Quando le cose vanno in negativo, ci vuole sempre più tempo, la palla scotta. Bisogna invertire la rotta, perché i giocatori sono di livello internazionale e hanno vissuto situazioni delicate. La Fiorentina deve finire fuori, devono mettersi in testa che bisogna subito trovare la prestazione che fa cambiare la stagione".

Continuerebbe e puntare su Fortini, lasciando fuori anche nomi importanti come Gosens e Dodo?

"Fortini l'ho cresciuto nei miei camp e nella mia accademia. E' il miglior amico di mio figlio. In tempi non sospetti dissi che Fortini era un prospetto da Fiorentina importante e sono contento stia dimostrando questa crescita. Stravedo per lui e spero possa diventare il capitano di questa Fiorentina. Quando organizzai il torneo Riccardo Magrini, e vinse la Fiorentina, premiai Fortini come miglior giocatore del torneo. Mi ricorda Spinazzola, ma lo dico già da 6/8 anni".

Ascolta il podcast per l'intervista completa