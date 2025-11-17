Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Garrisca al Vento"
Prosegue ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola. Adesso dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, e in seguito ci sarà un'ora con Dimitri Conti e Alessandro Di Nardo. Il palinsesto di giornata vedrà poi dalle 20:00 alle 21:00 Chiara Andrea Bevilacqua in vostra compagnia.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
C’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.di Mario Tenerani
Alberto PolverosiVanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Park
Luca CalamaiL'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
