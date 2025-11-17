Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: fra poco in onda c'è "Viola Amore Mio"
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Andrea Giannattasio e Tommaso Borghini.
Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco Flavio Ognissanti con "Passione Fiorentina on air". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, e in seguito ci sarà un'ora con Dimitri Conti e Alessandro Di Nardo. Il palinsesto di giornata vedrà poi dalle 20:00 alle 21:00 Chiara Andrea Bevilacqua in vostra compagnia. E infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati