RFV Cinquini: "Sosteniamo Vanoli e la squadra. E' il meglio che abbiamo"

Oreste Cinquini, ex viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "Ricordo quel 3-2 a Torino contro la Juventus che si perse dopo esser stati in vantaggio 2-0. Segnò Del Piero, che giornataccia".

Da cosa si riparte dopo questa sosta, con l'arrivo del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo?

"Si riparte con tanta mentalità e tanta voglia di venire fuori da questa situazione complicata. Dobbiamo cercare tutti insieme di far uscire la Fiorentina dalla buca. Essere laggiù in fondo è pericolosissimo. Basta ricordare quello che successe con Batistuta, Effenberg. Cerchiamo di non farci del male, stiamo vicini alla squadra e non impauriamo i calciatori. Non è il momento dei giudizi e delle sentenze. Prima bisogna uscire da questa buca, le possibilità ci sono, però bisogna compattarci. Ci aspetta una partita difficile. Credo che gli stimoli, data la rivalità tra Fiorentina e Juventus, non mancheranno, ci si carica da soli per una partita del genere. Contemporaneamente sarà difficile, perché la Juventus ha una buona squadra, vogliono risalire, hanno un nuovo allenatore, Spalletti conosce profondamente l'ambiente. Partite come questa, però possono dare una svolta".

Che ne pensa di Vanoli?

"Lo conosco abbastanza bene. I giudizi non servono. E' stato scelto lui e va bene lui. Ci deve portare fuori da questa situazione, non storciamo la bocca dicendo "meglio questo allenatore, meglio quell'altro". Vanoli e la squadra sono le migliori cose che abbiamo. Stiamogli vicini e aiutiamola in tutto e per tutto perché venivamo da una situazione complicata a Genova, partita che poteva anche finire peggio. Adesso abbiamo questa partita super importante, bisogna fare risultato a tutti i costi perché non farlo vorrebbe dire acuire le problematiche. Mi auguro che tutti i tifosi siano maturi per aiutare la squadra, e d'altra parte, che nessuno se la prenda con Spalletti. Noi dobbiamo solo e soltanto sostenere la Fiorentina".

